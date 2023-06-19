Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jelang FIFA Matchday Lawan Argentina, Dirut BRI Berharap Timnas Indonesia Bisa Cetak Prestasi

Rani Hardjanti , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |16:26 WIB
Jelang FIFA Matchday Lawan Argentina, Dirut BRI Berharap Timnas Indonesia Bisa Cetak Prestasi
Dirut BRI Berharap Timnas Indonesia Cetak Prestasi (Foto: Dokumen BRI)
A
A
A

JAKARTA - Euforia pertandingan Tim Nasional (Timnas) Indonesia melawan Argentina terus bergema. Hal ini terlihat dari situasi Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) siang hingga sore hari terus berdatangan suporter dengan nuansa merah.

Pertandingan bersejarah yang mempertemukan juara dunia 2022, Tim Nasional (Timnas) Argentina melawan Indonesia akan segera berlangsung Senin (19/6/2022) pukul 19.30 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Direktur Utama BRI Sunarso bangga atas antusiasme penggemar dalam menyukseskan pertandingan ini. Sebab, laga ini tak hanya membangkitkan gairah persepakbolaan nasional semakin berkembang lagi, namun juga menciptakan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

“Keterlibatan BRI dalam pertandingan FIFA Match Day Indonesia vs Argentina ini merupakan bentuk dukungan terhadap sepak bola nasional agar dapat terus mencatatkan prestasi di kancah global," jelas Sunarso, Senin (19/6/2023).

Kegembiraan lain orang nomer satu di BRI adalah, puluhan ribu nasabah BRI yang berkesempatan menonton langsung laga bersejarah di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini nampak dari animo penjualan tiket bagi nasabah BRI yang bisa mendapatkan keistimewaan dengan pembelian tiket lebih awal pada 5 Juni 2023 lalu.

Lebih dari 20.000 tiket yang dijual khusus untuk nasabah BRI ludes sekejap, baik lewat Kartu Kredit dan Debit BRI, hingga dengan BRI Virtual Account (BRIVA). Kurang dari 15 menit, tiket laga ini dijual terus sold out alias laris manis.

Halaman:
1 2
