Cerita Bahlil saat SD Jalan Kaki 8 Km hingga Kuliah di Kampung Kini Jadi Menteri Jokowi

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menceritakan kisah hidupnya di hadapan wisudawan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Awalnya, dia menyampaikan bahwa dirinya terlahir dari sebuah kampung di Papua.

Ibunya seorang asisten rumah tangga, sementara ayahnya bekerja menjadi buruh bangunan dengan penghasilan Rp7.500 per hari.

Bahlil bercerita dirinya harus berjalan kaki sejauh 4 kilometer (km) untuk menuju Sekolah Dasar (SD) tempat dirinya menimba ilmu.

"SD saya jalan kaki 4 km pergi dan setiap hari saya harus pulang pergi 8 km. Tapi semua itu harus kita lakukan dengan optimisme," ucap Bahlil di acara Wisuda UMJ yang dipantau secara daring, Senin (19/6/2023).

Meski demikian Bahlil mengaku tetap yakin dan optimis bisa meraih masa depan yang lebih baik di kemudian hari.

"Kalau saya pasrah dengan kehidupan itu maka saya tidak bisa jadi apa-apa di Papua," ujarnya.