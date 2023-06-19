Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cerita Bahlil saat SD Jalan Kaki 8 Km hingga Kuliah di Kampung Kini Jadi Menteri Jokowi

Ikhsan Permana , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |17:30 WIB
Cerita Bahlil saat SD Jalan Kaki 8 Km hingga Kuliah di Kampung Kini Jadi Menteri Jokowi
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menceritakan kisah hidupnya di hadapan wisudawan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Awalnya, dia menyampaikan bahwa dirinya terlahir dari sebuah kampung di Papua.

Ibunya seorang asisten rumah tangga, sementara ayahnya bekerja menjadi buruh bangunan dengan penghasilan Rp7.500 per hari.

Bahlil bercerita dirinya harus berjalan kaki sejauh 4 kilometer (km) untuk menuju Sekolah Dasar (SD) tempat dirinya menimba ilmu.

 BACA JUGA:

"SD saya jalan kaki 4 km pergi dan setiap hari saya harus pulang pergi 8 km. Tapi semua itu harus kita lakukan dengan optimisme," ucap Bahlil di acara Wisuda UMJ yang dipantau secara daring, Senin (19/6/2023).

Meski demikian Bahlil mengaku tetap yakin dan optimis bisa meraih masa depan yang lebih baik di kemudian hari.

"Kalau saya pasrah dengan kehidupan itu maka saya tidak bisa jadi apa-apa di Papua," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement