Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siti Martina Rintis Usaha Keripik Tempe dari Pasarkan Pintu ke Pintu, Kini Tembus Mancanegara

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |10:29 WIB
Siti Martina Rintis Usaha Keripik Tempe dari Pasarkan Pintu ke Pintu, Kini Tembus Mancanegara
Usaha Keripik Tempe dari Pintu ke Pintu Kini Tembus Pasar Mancanegara (Foto: Andri/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Siti Martinah warga Jalan H Aom, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sudah 12 tahun menggeluti usaha keripik tempe. Kini usahanya itu sudah menembus pasar mancanegara berkat ketelatenan dan kerja kerasnya.

Kisahnya, dia membangun usahanya 12 tahun lalu yang tepatnya pada 2011. Martinah butuh perjuangan untuk menemukan racikan terbaik agar keripik tempe itu diterima pasaran.

Butuh tiga bulan Siti Martinah bergelut di dapur memadukan bumbu pilihan agar keripik tempenya bisa memikat lidah para pembeli. Itu pun tidak mudah buatnya, tetapi tetap dijalani dengan senang hati.

"Proses menemukan komposisi bumbu terbaik selama tiga bulan. Itu sambil berjualan keliling," kata Siti Martinah kepada Okezone.com belum lama ini.

Usaha Keripik Tempe 

Awalnya, keripik tempenya tidak mendapatkan sambutan spesial. Kondisi itu membuat membuatnya mengubah komposisi bahan baku dan akhirnya bisa diterima masyarakat luas.

Seiring berjalannya waktu, penjualan keripik tempenya terus meningkat pesat dengan tingginya permintaan. Siti Martinah pun sampai kewalahan menerima banyaknya permintaan keripik tempenya.

Usaha Keripik Tempe 

Keberhasilannya itu juga ingin diikuti para tetangganya. Sebab, warga sekitar rumahnya yang mayoritas pengrajin tempe mentah perlahan mulai beralih membuat keripik tempe.

Siti Martinab pun tidak sungkan saat proses pembuatan keripik tempenya dilihat langsung oleh para tegangganya. Pasalnya, dia punya semangat untuk maju dan berkembang bersama.

Jalan H Aom, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kini menjadi pusat pengrajin keripik tempe. Kawasan itu pun masuk ke dalam klaster keripik tempe yang merupakan binaan BRI.

"Tetangga melihat proses produksi. Saya tidak apa-apa. Rezeki sudah masing-masing," ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812/viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement