Perputaran Duit Nyaris Rp1 Triliun, Laga Timnas Argentina vs Indonesia Ungkit Bisnis UMKM

JAKARTA - Hari ini akan menjadi hari bersejarah bagi dunia sepakbola Indonesia. Tim Nasional (Timnas) Indonesia dan Timnas Argentina akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

Tak cuma menjadi ajang pembuktian olahraga bola di Tanah Air, momen langka ini juga turut menggerakan bisnis Usaha Mikto Kecil Menengah (UMKM).

Direktur Utama BRI Sunarso menyebut bangga atas antusiasme penggemar bola dalam menyukseskan pertandingan bersejarah itu. Laga ini bisa membangkitkan gairah persepakbolaan nasional agar semakin berkembang tapi juga sekaligus menciptakan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

“Di sisi lain, pertandingan ini akan memberikan peluang dan potensi yang baik untuk menggerakan perekonomian, termasuk untuk UMKM yang terlibat dalam pertandingan ini,” jelas Sunarso dalam keterangannya, Senin (19/6/2023).

Berdasarkan penelitian LPEM FEB UI, ada manfaat ekonomi yang dihasilkan dari perhelatan sepak bola internasional ini. Antara lain, pengeluaran penonton di stadion untuk pembelian tiket, transportasi, akomodasi, makanan dan minuman. Menyediaan transportasi, penyediaan akomodasi dan jasa penyiaran.

Dari pertandingan ini juga ada penjualan merchandise, sewa lapangan, pengeluaran iklan di TV hingga pengeluaran sponsor.

Sedangkan sektor terdampak tidak langsung yang terdampak adalah industri tekstil, sektor pertanian, tanaman pangan, industri peralatan elektronik dan sektor pendukung lainnya.