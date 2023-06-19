Ancaman Jakarta Tenggelam Jadi Sorotan Jelang Pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina

JAKARTA - Kota Jakarta menjadi sorotan jelang Timnas Indonesia Vs Argentina. Namun sorotan bukan ditujukan pada pertandingannya, melainkan status Jakarta yang menjadi salah satu kota yang akan tenggelam.

Media Argentina bernama Sol Play 91.5 mengatakan bahwa Jakarta adalah kota yang akan segera tenggelam.

“Jakarta tenggelam: masalah yang pelik dari ibu kota Indonesia tempat Timnas Argentina akan bermain Senin ini,” demikian judul yang diangkat oleh media Argentina tersebut.

Media tersebut menyebut bahwa Jakarta adalah sebuah kota yang ditakdirkan tenggelam di Laut Jawa. Mereka menyoroti tentang bagaimana Jakarta tenggelam sebanyak 25 sentimeter pada setiap tahunnya karena eksploitasi berlebihan terhadap air tanah.

“Jakarta, kota terpadat keempat di planet dengan lebih dari 10 juta jiwa penduduk yang memiliki banyak masalah,” kata media Argentina tersebut.

Jakarta pun menjadi beberapa kota di seluruh dunia yang akan tenggelam jauh lebih cepat dibandingkan yang lain.

“Di beberapa kota, kami melihat penurunan beberapa sentimeter per tahun,” kata Profesor oseanografi di University of Rhode Island, Steven D’Hondt.

Pada level ini, Jakarta tenggelam jauh lebih cepat dibandingkan kenaikan permukaan laut.

“Butuh pencairan es yang meningkat pada level tertentu sampai kedua level itu bertemu," tambahnya.

Selain menjadi salah satu penulis studi New York, D’Hondt adalah salah satu dari tiga penulis studi tahun 2022 yang menggunakan citra satelit untuk mengukur tingkat penurunan muka tanah di 99 kota pesisir di seluruh dunia.

“Jika penurunan muka tanah berlanjut dengan laju seperti baru-baru ini, kota-kota ini terancam banjir besar lebih cepat dari yang diprediksi,” tulis D’Hondt dan rekannya Pei Chin Wu dan Matt Wei, yang juga dari University of Rhode Island.

Menyikapi hal ini, enteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan 4 Sarana Penyedia Air Minum (SPAM) hingga 2030.