4 Penguasa Jalan Tol Selain Jusuf Hamka, Ternyata Punya Banyak Orang Terkaya

JAKARTA- 4 penguasa jalan tol selain Jusuf Hamka menarik diulas. Pasalnya, memilih bisnis bidang infrastruktur jalan tol sangat tepat. Ini karena infrastruktur menjadi perhatian utama pemerintah, khususnya pada era Presiden Joko Widodo.

Bisnis jalan tol juga menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan karena dianggap mampu menghasilkan pendapatan yang reguler berupa recurring income, yakni pendapatan yang didapat tanpa melakukan penjualan dan sifatnya berulang.

Berikut 4 penguasa jalan tol selain Jusuf Hamka dilansir dari berbagai sumber:

1. Eka Tjipta Widjaja

Eka, bernama asli Oei Ek Tjhong, adalah pengusaha kelahiran Fujian, China pada 27 Februari 1927. Ia pindah ke Indonesia pada tahun 1936 karena mengikuti kedua orangtuanya yang berdagang ke Makassar, Sulawesi Selatan. Eka harus menghentikan pendidikannya di jenjang sekolah dasar karena orangtuanya tidak memiliki biaya. Demi membantu ekonomi keluarganya, Eka memutuskan untuk berdagang.