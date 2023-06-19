Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pencatatan Perdana Efek Syariah Pertama, Wapres: Bisa Dongkrak Pembiayaan Perumahan Syariah

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |11:15 WIB
Pencatatan Perdana Efek Syariah Pertama, Wapres: Bisa Dongkrak Pembiayaan Perumahan Syariah
Wapres Maruf Amin. (Foto: MPI)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menyatakan kehadiran Efek Beragun Aset Syariah berbentuk Surat Partisipasi (EBAS SP) mampu mendongkrak pembiayaan perumahan syariah.

Menurutnya Pencatanan Efek Beragun Aset Syariah oleh Bank Syariah Indonesia dan PT Sarana Multigriya Financial kian menambah ragam instrumen keuangan syariah yang tersedia di pasar keuangan.

"Ini menjadi sumber alternatif pembiayaan di sektor perumahan bagi perusahaan dan juga sebagai alternatif investasi bagi masyarakat selain sukuk, saham, dan reksadana syariah," ujar Wapres Maruf Amin dalam sambutannya pada Pencatatan Perdana Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Partisipasi Sarana Multigriya Finansial-Bank Syariah Indonesia, Senin (19/6/2023).

Selain diversifikasi sumber pembiayaan, lanjut Wapres, penerbitan Efek Beragun Aset Syariah ini memiliki banyak manfaat lainnya. Diantaranya, keuntungan yang didapat dari pemakaian instrumen ini dapat membantu perkembangan perusahaan, penyediaan dana yang lebih murah, serta dapat digunakan oleh perusahaan berskala menegah kecil dalam meningkatkan likuiditas perusahaan.

Untuk itu, Wapres pun mengimbau agar inovasi dalam bidang instrumen keuangan syariah dapat terus ditingkatkan. Sehingga, akan memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi dunia keuangan syariah dan masyarakat.

