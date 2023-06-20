IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat, Cek Saham Pilihannya

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, Selasa (20/6/2023) berpotensi menguat terbatas.

Pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.636 - 6.742.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, perkembangan pergerakan IHSG saat ini masih terlihat berada dalam fase konsolidasi.

Di mana hal ini dengan peluang penguatan terbatas yang ditunjang oleh musim pembagian dividen dari beberapa emiten.

“Di sisi lain para investor asing mencatatkan capital outflow pada pekan lalu yang akan turut membayangi pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang,” ujar William dalam risetnya, Senin, 19 Juni 2023.

Menurut William, peluang terjadinya koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan oleh para investor untuk melakukan akumulasi pembelian mengingat dalam jangka panjang.