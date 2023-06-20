Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Intip Rekomendasi Saham Hari Ini, Ada PTBA hingga HRUM

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |08:04 WIB
Intip Rekomendasi Saham Hari Ini, Ada PTBA hingga HRUM
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan mengalami pelemahan pada perdagangan Selasa (20/6/2023).

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan bahwa, IHSG sedang membentuk wave ii dan dapat melemah menuju 6.632 bahkan 6.589, karena penutupan hari Senin berada tipis di bawah garis SMA-20.

 BACA JUGA:

“Level support IHSG berada di 6.632, 6.589, 6.542 dan 6.509, sementara level resistennya di 6.767, 6.815 dan 6.884,” kata Ivan dalam risetnya, Selasa (20/6/2023).

Pada perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan sejumlah saham dari sektor pertambangan antara lain PT Harum Energy Tbk (HRUM) yang direkomendasikan hold atau buy on weakness pada rentang harga Rp1.330-Rp1.370, dengan target harga terdekat di Rp1.530.

 BACA JUGA:

Kemudian, Ivan juga merekomendasikan speculative buy pada saham PT Bukit Asam Tbk (PTBA) di rentang harga Rp3.600-Rp3.700, dengan target harga terdekat di Rp4.000.

“PTBA akan mempertahankan peluang rebound selama harga tetap di atas Rp3.590,” kata Ivan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/28/278/2838344/2-hari-perdagangan-bei-di-pekan-ini-ihsg-melesat-tapi-transaksi-harian-turun-sMyLBvQL5G.jpg
2 Hari Perdagangan BEI di Pekan Ini, IHSG Melesat tapi Transaksi Harian Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/278/2837794/ihsg-sesi-i-melemah-0-04-ke-6-661-jelang-libur-panjang-Tqsa64Pk4k.JPG
IHSG Sesi I Melemah 0,04% ke 6.661 Jelang Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/278/2837677/ihsg-dibuka-naik-168-saham-menguat-pada-awal-perdagangan-hE1aQj0D43.jfif
IHSG Dibuka Naik, 168 Saham Menguat pada Awal Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/278/2837640/ihsg-berpotensi-balik-melemah-jelang-libur-panjang-idul-adha-UYJLR5DrTJ.jpg
IHSG Berpotensi Balik Melemah Jelang Libur Panjang Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/278/2837041/ihsg-awal-perdagangan-turun-tipis-ke-6-639-hd0ksbXcqr.jpg
IHSG Awal Perdagangan Turun Tipis ke 6.639
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/278/2837013/menu-saham-saat-ihsg-melemah-pada-perdagangan-hari-ini-i2iDmTvGDt.jfif
Menu Saham saat IHSG Melemah pada Perdagangan Hari Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement