Intip Rekomendasi Saham Hari Ini, Ada PTBA hingga HRUM

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan mengalami pelemahan pada perdagangan Selasa (20/6/2023).

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan bahwa, IHSG sedang membentuk wave ii dan dapat melemah menuju 6.632 bahkan 6.589, karena penutupan hari Senin berada tipis di bawah garis SMA-20.

“Level support IHSG berada di 6.632, 6.589, 6.542 dan 6.509, sementara level resistennya di 6.767, 6.815 dan 6.884,” kata Ivan dalam risetnya, Selasa (20/6/2023).

Pada perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan sejumlah saham dari sektor pertambangan antara lain PT Harum Energy Tbk (HRUM) yang direkomendasikan hold atau buy on weakness pada rentang harga Rp1.330-Rp1.370, dengan target harga terdekat di Rp1.530.

Kemudian, Ivan juga merekomendasikan speculative buy pada saham PT Bukit Asam Tbk (PTBA) di rentang harga Rp3.600-Rp3.700, dengan target harga terdekat di Rp4.000.

“PTBA akan mempertahankan peluang rebound selama harga tetap di atas Rp3.590,” kata Ivan.