HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: Gerak IHSG Hari Ini hingga Rekomendasi Saham Pilihan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |08:22 WIB
Riset MNC Sekuritas: Gerak IHSG Hari Ini hingga Rekomendasi Saham Pilihan
IHSG hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini. Di mana sebelumnya indeks ditutup terkoreksi 0,2% ke 6,686 dan masih didominasi oleh munculnya volume penjualan.

MNC Sekuritas mengatakan, selama IHSG masih mampu bergerak di atas 6.660 sebagai support terdekatnya, hal tersebut akan membawa IHSG menguat untuk menguji rentang 6.764-6.819.

 BACA JUGA:

"Namun, apabila IHSG break 6.660 akan membawa IHSG terkoreksi terlebih dahulu ke 6.614-6.641," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (20/6/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.660, 6.578 dan resistance 6.744, 6.772.

 BACA JUGA:

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini:

- BMRI - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 5.025-5.100

Target Price: 5.200, 5.350

Stoploss: below 5.000

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
