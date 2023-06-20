TINS dan PTBA Kompak Bagi Dividen, Catat Jadwalnya

JAKARTA - PT Timah Tbk (TINS) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) kompak akan membagikan dividen tunai tahun buku 2022.

Untuk TINS sebesar Rp312,44 miliar, sedangkan PTBA sebesar Rp12,56 triliun.

Adapun, TINS masih menggenggam saldo laba yang telah dicadangkan hingga akhir 2022 mencapai Rp6,39 triliun, dengan jumlah ekuitas sebesar Rp7,04 triliun.

Sepanjang 2022 lalu, TINS membukukan laba bersih sebesar Rp1,04 triliun. Angka ini menurun jika dibandingkan capaian tahun 2021 yang sebesar Rp1,30 triliun. Pendapatan TINS juga turun 14,29%menjadi Rp12,5 triliun, dibandingkan pendapatan tahun 2021 yang mencapai Rp14,61 triliun.

Kemudian PTBA membukukan pertumbuhan laba bersih di sepanjang 2022 lalu. Perseroan mengantongi laba bersih sebesar Rp12,56 triliun, naik 58,90% dari raihan tahun 2021 lalu yang sebesar Rp7,90 triliun.

Pendapatan PTBA juga tumbuh 45,75% menjadi Rp42,64 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp29,26 triliun. Secara rinci, pendapatan segmen batu bara tercatat sebesar Rp42,09 triliun dan pendapatan lainnya sebesar Rp3,41 triliun.

Berikut jadwal pembagian dividen TINS:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 23 Juni 2023

- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 26 Juni 2023

- Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : 23 Juni 2023

- Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : 26 Juni 2023

- Recording Date yang berhak atas Dividen : 27 Juni 2023

- Pembayaran Dividen : 14 Juli 2023.