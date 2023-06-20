IHSG Dibuka Melemah Tipis ke 6.684

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka koreksi 0,03% di 6.684,31 pada perdagangan Selasa (20/6/2023).

Satu menit berlangsung, indeks komposit tertekan 0,22% di 6.671,21. Sebanyak 164 saham menguat, 121 melemah, dan 229 lainnya stagnan.

BACA JUGA:

Nilai transaksi perdagangan awal menembus Rp179,03 miliar, dari net-volume 301,86 juta saham yang diperdagangkan.

Sejumlah indeks pendukung bergerak melemah seperti indeks LQ45 koreksi 0,17% di 948,38, indeks JII turun 0,16% di 546,08, indeks IDX30 melemah 0,10% di 493,81, dan indeks MNC36 merosot 0,18% di 361,31.

BACA JUGA:

Sejumlah sektor yang menguat yakni kesehatan 0,01%, teknologi 0,27%, transportasi 0,52%, keuangan 0,08%, infrastruktur 0,03%, dan energi 0,48%. Sedangkan yang melemah yakni nonsiklikal 0,66%, siklikal 1,0%, industri 0,54%, properti 0,01%, dan bahan baku 0,42%.