Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Melemah Tipis ke 6.684

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |09:31 WIB
IHSG Dibuka Melemah Tipis ke 6.684
IHSG hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka koreksi 0,03% di 6.684,31 pada perdagangan Selasa (20/6/2023).

Satu menit berlangsung, indeks komposit tertekan 0,22% di 6.671,21. Sebanyak 164 saham menguat, 121 melemah, dan 229 lainnya stagnan.

 BACA JUGA:

Nilai transaksi perdagangan awal menembus Rp179,03 miliar, dari net-volume 301,86 juta saham yang diperdagangkan.

Sejumlah indeks pendukung bergerak melemah seperti indeks LQ45 koreksi 0,17% di 948,38, indeks JII turun 0,16% di 546,08, indeks IDX30 melemah 0,10% di 493,81, dan indeks MNC36 merosot 0,18% di 361,31.

 BACA JUGA:

Sejumlah sektor yang menguat yakni kesehatan 0,01%, teknologi 0,27%, transportasi 0,52%, keuangan 0,08%, infrastruktur 0,03%, dan energi 0,48%. Sedangkan yang melemah yakni nonsiklikal 0,66%, siklikal 1,0%, industri 0,54%, properti 0,01%, dan bahan baku 0,42%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/28/278/2838344/2-hari-perdagangan-bei-di-pekan-ini-ihsg-melesat-tapi-transaksi-harian-turun-sMyLBvQL5G.jpg
2 Hari Perdagangan BEI di Pekan Ini, IHSG Melesat tapi Transaksi Harian Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/278/2837794/ihsg-sesi-i-melemah-0-04-ke-6-661-jelang-libur-panjang-Tqsa64Pk4k.JPG
IHSG Sesi I Melemah 0,04% ke 6.661 Jelang Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/278/2837677/ihsg-dibuka-naik-168-saham-menguat-pada-awal-perdagangan-hE1aQj0D43.jfif
IHSG Dibuka Naik, 168 Saham Menguat pada Awal Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/278/2837640/ihsg-berpotensi-balik-melemah-jelang-libur-panjang-idul-adha-UYJLR5DrTJ.jpg
IHSG Berpotensi Balik Melemah Jelang Libur Panjang Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/278/2837041/ihsg-awal-perdagangan-turun-tipis-ke-6-639-hd0ksbXcqr.jpg
IHSG Awal Perdagangan Turun Tipis ke 6.639
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/278/2837013/menu-saham-saat-ihsg-melemah-pada-perdagangan-hari-ini-i2iDmTvGDt.jfif
Menu Saham saat IHSG Melemah pada Perdagangan Hari Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement