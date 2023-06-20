Seharian Melemah, IHSG Ditutup Turun ke Level 6.660

JAKARTA - Seharian melemah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 25,60 poin atau 0,38% ke level 6.660,45 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Selasa (20/6/2023).

Pada penutupan perdagangan IHSG, terdapat 197 saham menguat, 338 saham melemah dan 213 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp8,1 triliun dari 15,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,13% ke 948,812, indeks JII melemah 0,6% ke 543,681, indeks IDX30 melemah 0,14% ke 493,611 dan indeks MNC36 melemah 0,23% ke 361,113.

Indeks sektoral mayoritas melemah yakni sektor bahan baku 1,64%, industri 0,62%, non siklikal 0,96%, siklikal 1,52%, keuangan 0,18%, properti 1,53%, teknologi 1,3%, infrastruktur 0,55%, transportasi 1,38%. Sementara indeks yang menguat hanya energi 0,15% dan kesehatan 0,18%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Indo Straits Tbk (PTIS) naik 24,42% di Rp535, PT Mitra Investindo Tbk (MITI) naik 14,12% di Rp194 dan PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) menguat 13,14% di Rp396.