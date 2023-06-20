Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Seharian Melemah, IHSG Ditutup Turun ke Level 6.660

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |16:19 WIB
Seharian Melemah, IHSG Ditutup Turun ke Level 6.660
IHSG melemah hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seharian melemah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 25,60 poin atau 0,38% ke level 6.660,45 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Selasa (20/6/2023).

Pada penutupan perdagangan IHSG, terdapat 197 saham menguat, 338 saham melemah dan 213 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp8,1 triliun dari 15,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,13% ke 948,812, indeks JII melemah 0,6% ke 543,681, indeks IDX30 melemah 0,14% ke 493,611 dan indeks MNC36 melemah 0,23% ke 361,113.

Indeks sektoral mayoritas melemah yakni sektor bahan baku 1,64%, industri 0,62%, non siklikal 0,96%, siklikal 1,52%, keuangan 0,18%, properti 1,53%, teknologi 1,3%, infrastruktur 0,55%, transportasi 1,38%. Sementara indeks yang menguat hanya energi 0,15% dan kesehatan 0,18%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Indo Straits Tbk (PTIS) naik 24,42% di Rp535, PT Mitra Investindo Tbk (MITI) naik 14,12% di Rp194 dan PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) menguat 13,14% di Rp396.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/278/3193670/ihsg_ditutup_menguat-jh6J_large.jpg
IHSG Ditutup Cetak Rekor ke Level 8.859
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/278/3193474/ihsg_pekan_depan-JcPw_large.jpg
Ditutup Naik ke Level 8.748, Intip Proyeksi IHSG pada Pembukaan Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193154/ihsg_sesi_i-xr1e_large.jpg
IHSG Sesi I Naik ke Level 8.724
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193117/ihsg_menguat_di_awal_tahun-DBMV_large.jpg
IHSG Awal 2026 Dibuka Menguat ke Level 8.676
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192697/dirut_bei-i0kN_large.jpg
Aturan Free Float Saham RI Ditargetkan Rampung 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192688/dirut_bei-M0we_large.jpg
IHSG Cetak Rekor All Time High 24 Kali Sepanjang 2025, Dirut BEI: 2 Kali Trading Halt 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement