Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Produsen Susu Ultra (ULTJ) Tebar Dividen Rp311,9 Miliar

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |16:56 WIB
Produsen Susu Ultra (ULTJ) Tebar Dividen Rp311,9 Miliar
Saham ULTJ (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Produsen susu ultra PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) memutuskan pembagian dividen tunai senilai Rp311,9 miliar.

Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Senin (19/6/2023).

Mengacu jumlah saham yang beredar sebesar (di luar saham treasury) sebesar 10,39 miliar, maka dividend per share (DPS) ULTJ mencapai Rp30 per saham.

Adapun dana dividen berasal dari laba bersih tahun buku 2022 yang mencapai Rp960,78 miliar. Diketahui, perolehan laba ULTJ lebih rendah 24,4% yoy dibandingkan 2021 senilai Rp1,27 triliun.

Selain penetapan dividen, ULTJ juga menanamkan sisa laba sebagai laba ditahan, alias masuk modal bersih perseroan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement