Produsen Susu Ultra (ULTJ) Tebar Dividen Rp311,9 Miliar

JAKARTA - Produsen susu ultra PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) memutuskan pembagian dividen tunai senilai Rp311,9 miliar.

Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Senin (19/6/2023).

Mengacu jumlah saham yang beredar sebesar (di luar saham treasury) sebesar 10,39 miliar, maka dividend per share (DPS) ULTJ mencapai Rp30 per saham.

Adapun dana dividen berasal dari laba bersih tahun buku 2022 yang mencapai Rp960,78 miliar. Diketahui, perolehan laba ULTJ lebih rendah 24,4% yoy dibandingkan 2021 senilai Rp1,27 triliun.

Selain penetapan dividen, ULTJ juga menanamkan sisa laba sebagai laba ditahan, alias masuk modal bersih perseroan.