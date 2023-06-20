Strategi MNC Vision Network (IPTV) Capai Pertumbuhan Double Digit Tahun Ini

JAKARTA – Strategi PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) mencapai pertumbuhan sebesar 15-20% pada tahun 2023. Perseroan optimis dapat dicapai dengan beberapa strategi perseroan yang akan dijalankan pada tahun ini.

Direktur Utama PT MNC Vision Networks Tbk Ade Tjendra menjelaskan pada tahun 2021 lalu perseroan telah mengakuisisi K-Vision. Hal itu menjadi katalis positif bagi perseroan untuk memperluas layanan distribusi konten ke seluruh Indonesia.

"Karena Indonesia geografis dan banyak kepulauan jadi produk kita sasar ke mid to low masih sangat berkembang tinggal konten-konten yang tambahkan seperti sport, movie dan kids konten masih diminati oleh khalayak subscriber," kata Ade usai acara RUPST di MNC Conference Hall, Selasa (20/6/2023).

Di samping itu pihaknya saat ini juga terus mengembangkan bisnis layanan broadband dan paket bundling internet di kemitraan dengan penyedia layanan internet (ISP) di berbagai kota terutama kota-kota besar.

"Kedua yang tidak kalah pentingnya bisnis broadband sama IPTV kita saat ini kita terus melakukan perkembangan jaringan dan khusus ini di big city atau kota-kota besar yaitu di Jakarta, semarang, Bandung dan Surabaya sekitar 9 Kota," lanjutnya.