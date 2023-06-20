MNC Vision Networks (IPTV) Raup Pendapatan Rp2,67 Triliun pada 2022

JAKARTA - PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) mencatatkan pendapatan sebesar Rp2,67 triliun pada tahun 2022. Direktur Direktur Utama MNC Vision Networks Ade Tjendra menjelaskan, angka tersebut disebabkan oleh penurunan pelanggan DTH (direct to home) dan diskon pada Biaya berlangganan per bulan pada unit broadband tetap dan IPTV Perseroan selama H2-2022 untuk menangkal program olahraga besar yang tidak disiarkan di platform.

"Kemarin ini kenapa net income kita turun karena ada sisi kurs, sekarang ini kita lihat kondisi ekonomi dan lain-lain sudah prefer, kurs dan segalanya sudah normalize, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi realisasi kerugian karena hal tersebut," ujar Ade usai RUPST IPTV di MNC Conference Hall, Selasa (20/6/2023).

Kemudian dari sisi laba kotor, perseroan juga mencatat sebesar Rp426 miliar pada tahun 2022 atau lebih rendah 49% dari tahun 2021 sebesar Rp837 miliar. Angka ini juga mewakili marjin laba kotor sebesar 16%.

Selain itu, EBITDA Perseroan pada FY-2022 sebesar Rp943 miliar atau turun 34% dari tahun 2021 sebesar Rp1,43 triliun. Angka ini mewakili ebitda margin perseroan sebesar 35% pada tahun 2022.

"Secara ebitda Margin kita tetap oke, sekitar 35% dibandingkan tahun lalu, tapi tergerus karena net incomenya," lanjutnya.