Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Vision Networks (IPTV) Raup Pendapatan Rp2,67 Triliun pada 2022

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |19:29 WIB
MNC Vision Networks (IPTV) Raup Pendapatan Rp2,67 Triliun pada 2022
Kinerja keuangan IPTV (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) mencatatkan pendapatan sebesar Rp2,67 triliun pada tahun 2022. Direktur Direktur Utama MNC Vision Networks Ade Tjendra menjelaskan, angka tersebut disebabkan oleh penurunan pelanggan DTH (direct to home) dan diskon pada Biaya berlangganan per bulan pada unit broadband tetap dan IPTV Perseroan selama H2-2022 untuk menangkal program olahraga besar yang tidak disiarkan di platform.

"Kemarin ini kenapa net income kita turun karena ada sisi kurs, sekarang ini kita lihat kondisi ekonomi dan lain-lain sudah prefer, kurs dan segalanya sudah normalize, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi realisasi kerugian karena hal tersebut," ujar Ade usai RUPST IPTV di MNC Conference Hall, Selasa (20/6/2023).

Kemudian dari sisi laba kotor, perseroan juga mencatat sebesar Rp426 miliar pada tahun 2022 atau lebih rendah 49% dari tahun 2021 sebesar Rp837 miliar. Angka ini juga mewakili marjin laba kotor sebesar 16%.

Selain itu, EBITDA Perseroan pada FY-2022 sebesar Rp943 miliar atau turun 34% dari tahun 2021 sebesar Rp1,43 triliun. Angka ini mewakili ebitda margin perseroan sebesar 35% pada tahun 2022.

"Secara ebitda Margin kita tetap oke, sekitar 35% dibandingkan tahun lalu, tapi tergerus karena net incomenya," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement