Harga Minyak Dunia Turun Dipicu Ekonomi China

JAKARTA - Harga minyak dunia turun karena pertanyaan tentang ekonomi China melebihi pengurangan produksi OPEC+ pada akhir perdagangan, Selasa (20/6/2023) waktu setempat.

Adapun ini penurunan ketujuh berturut-turut dalam jumlah rig minyak dan gas yang beroperasi di Amerika Serikat.

BACA JUGA:

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Agustus tergelincir 48 sen atau 0,6%, menjadi ditutup di USD76,13 per barel di London ICE Futures Exchange. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 49 sen atau 0,7%, menjadi USD71,29 per barel pada pukul 19.35 GMT. Volume perdagangan tipis karena liburan di AS.

Kedua kontrak berakhir dengan kenaikan lebih dari dua persen pada pekan lalu.

BACA JUGA: Harga Minyak Dunia Naik Ditopang Permintaan China

Sejumlah bank besar telah memangkas perkiraan mereka untuk pertumbuhan produk domestik bruto China 2023 setelah data Mei pekan lalu menunjukkan pemulihan pasca-Covid di ekonomi terbesar kedua dunia itu goyah.

China secara luas diperkirakan akan memangkas suku bunga pinjaman pada Selasa setelah pengurangan yang sama dalam kebijakan pinjaman jangka menengah minggu lalu untuk menopang pemulihan ekonomi yang goyah.

Wakil presiden senior Rystad Energy, Jorge Leon mengatakan pasar minyak sedang mengamati tanda-tanda lebih lanjut apakah ekonomi global akan meningkat.