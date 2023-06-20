Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Minyak Dunia Turun Dipicu Ekonomi China

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |07:23 WIB
Harga Minyak Dunia Turun Dipicu Ekonomi China
Migas. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harga minyak dunia turun karena pertanyaan tentang ekonomi China melebihi pengurangan produksi OPEC+ pada akhir perdagangan, Selasa (20/6/2023) waktu setempat.

Adapun ini penurunan ketujuh berturut-turut dalam jumlah rig minyak dan gas yang beroperasi di Amerika Serikat.

 BACA JUGA:

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Agustus tergelincir 48 sen atau 0,6%, menjadi ditutup di USD76,13 per barel di London ICE Futures Exchange. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 49 sen atau 0,7%, menjadi USD71,29 per barel pada pukul 19.35 GMT. Volume perdagangan tipis karena liburan di AS.

Kedua kontrak berakhir dengan kenaikan lebih dari dua persen pada pekan lalu.

Sejumlah bank besar telah memangkas perkiraan mereka untuk pertumbuhan produk domestik bruto China 2023 setelah data Mei pekan lalu menunjukkan pemulihan pasca-Covid di ekonomi terbesar kedua dunia itu goyah.

China secara luas diperkirakan akan memangkas suku bunga pinjaman pada Selasa setelah pengurangan yang sama dalam kebijakan pinjaman jangka menengah minggu lalu untuk menopang pemulihan ekonomi yang goyah.

Wakil presiden senior Rystad Energy, Jorge Leon mengatakan pasar minyak sedang mengamati tanda-tanda lebih lanjut apakah ekonomi global akan meningkat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193590/migas-f7g5_large.jpg
Adu Pemilik Cadangan Minyak Terbesar Venezuela dengan Iran-Arab, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193580/migas-cz10_large.jpg
Terungkap! Segini Cadangan Minyak Venezuela yang Diincar Trump, Terbesar di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165385/sumur_minyak-vClb_large.png
Kasus Kebakaran Sumur Minyak di Blora Jadi Pembelajaran, Jangan Ada Korban Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/455/3156078/bahlil-FKiI_large.jpg
Sumur Minyak Masyarakat Dilegalkan, Bisa Raup Rp2 Juta per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3151008/minyak-xiPZ_large.jpg
5 Negara Arab Penghasil Minyak Bumi Terbesar di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3151074/bahlil-qKnV_large.jpg
Bahlil Umumkan Aturan Legalisasi Sumur Minyak Rakyat 2 Juli 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement