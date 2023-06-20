Tes SKD Rekrutmen Bersama BUMN 2023 Lulusan SMA Digelar Hari Ini

JAKARTA - Rekrutmen Bersama BUMN 2023 memberi peluang kepada lulusan SMA untuk menempati posisi kerja di bidang tertentu.

Sehingga para lulusan SMA bisa mengikuti seleksi untuk dapat duduk di perusahaan BUMN yang mereka inginkan.

Adapun untuk seleksi tahap I lulusan SMA ada Tes Kemampuan Dasar (TKD).

Di mana tes untuk lulusan SMA digelar pada hari ini, Selasa (20/6/2023)

Dilansir dari keterangan resmi dari Instagram @fhci.cumn, peserta lulusan SMA diminta menyesuaikan dengan jadwal yang sudah dikirim ke email masing-masing. Hal itu lantaran waktu tes yang berbeda-beda.

"Jadwal pelaksanaan Test menyesuaikan dengan Jadwal yang sudah dikirimkan ke masing-masing peserta, serta pastikan kamu mengikuti jadwal terupdate. Jangan lupa persiapkan diri dan perangkatmu sesuai dengan informasi yang telah diberitahukan," tulis keterangan di akun tersebut.