Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Aturan PPN Disebut Bisa Naikkan Biaya Logistik, Ini Alasannya

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |07:58 WIB
Aturan PPN Disebut Bisa Naikkan Biaya Logistik, Ini Alasannya
Pajak. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Supply Chain Indonesia (SCI) menyebut bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu pada 30 Maret 2022 akan berpotensi terhadap naiknya biaya logistik di Indonesia.

Ketentuan PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu pada peraturan itu antara lain mengatur secara spesifik mengenai jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasinya terdapat biaya transportasi (freight charges) dan jasa pengiriman paket pos. Berdasarkan peraturan tersebut, PPN dikenakan sebesar 10% x 11% x DPP atau 1,1% x DPP.

 BACA JUGA:

Senior Consultant Supply Chain Indonesia (SCI) Zaroni mengatakan berdasarkan peraturan itu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memungut Pajak Keluaran (PK) tidak dapat melakukan kredit dengan PPN Pajak Masukan (PM), sehingga semua PM atas perolehan barang dan jasa kena pajak bagi perusahaan Penyedia Jasa Logistik (PJL) berubah menjadi biaya.

"Ketentuan ini berpotensi berdampak terhadap peningkatan beban biaya, penurunan laba, dan kesulitan dalam pengaturan cash flow karena PJL membayar perolehan barang dan jasa kena pajak lebih besar atas PM yang tidak dapat dikreditkan, sehingga berpotensi menaikkan biaya logistik secara agregat," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/6/2023).

 BACA JUGA:

Namun demikian, Zaroni memahami Kementerian Keuangan memiliki alasan/pertimbangan tersendiri dalam penerbitan kebijakan atau ketentuan ini.

Salah satu kemungkinannya adalah banyak perusahaan di sektor logistik atau kurir yang belum menjadi PKP, sehingga perusahaan bersangkutan tidak dapat dikenakan pajak masukan dan keluaran.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/320/3089099/9-fakta-garuda-biru-tolak-ppn-12-pJNRDUPWAS.jpg
9 Fakta Garuda Biru Tolak PPN 12%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/320/3089048/special-report-polemik-ppn-12-S64Xl5VrkA.jfif
SPECIAL REPORT: Polemik PPN 12%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/320/3088701/viral-tolak-ppn-12-ditjen-pajak-ungkap-fakta-ini-ke-masyarakat-OhOOpJwR5E.jpg
Viral Tolak PPN 12%, Ditjen Pajak Ungkap Fakta Ini ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/320/3088369/viral-darurat-ri-tolak-ppn-12-XIyLSRoVjj.jpg
Viral! Darurat RI Tolak PPN 12%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/320/2980923/resmi-tarif-ppn-naik-jadi-12-pada-2025-QdkJKNHkPA.jpeg
Resmi! Tarif PPN Naik Jadi 12% pada 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/10/320/2576411/tarif-ppn-jadi-11-berikut-sektor-sektor-paling-terdampak-In43eAAdDy.jpg
Tarif PPN Jadi 11%, Berikut Sektor-Sektor Paling Terdampak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement