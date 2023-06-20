Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jelang Idul Adha 2023, Stok Hewan Kurban Bagaimana?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |08:38 WIB
Jelang Idul Adha 2023, Stok Hewan Kurban Bagaimana?
Stok hewan kurban jelang Idul Adha 2023. (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memastikan ketersediaan hewan kurban secara nasional dalam kondisi baik menjelang perayaan Idul Adha 2023.

Mentan menjelaskan, ketersediaan hewan kurban saat ini bahkan suprlus.

 BACA JUGA:

Kementan mencatat, ketersediaan hewan kurban 2023 secara nasional baik sapi, kerbau, kambing maupun domba mencapai 2.737.996 ekor, sementara kebutuhan hewan kurban tahun ini diproyeksikan sebanyak 1.743.051 ekor atau meningkat 2% dari tahun sebelumnya.

"Tahun ini, saya pastikan Kementan mempersiapkan hewan kurban dengan jauh lebih baik dalam segala aspek, tentu Kementan bersama dengan Kabupaten dan Provinsi yang ada di Indonesia,” ujar Mentan SYL dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/6/2023).

 BACA JUGA:

Hal tersebut seperti yang disampaikan Mentan SYL saat mengecek langsung ketersediaan hewan kurban di Kandang Kelompok Ternak milik PT Bima Jaya Farm yang berlokasi di Jalan Sholeh Iskandar, Simpang Yasmin, Kota Bogor.

Depo Sapi Qurban Bima Jaya Farm yang di cek langsung Mentan SYL ini menampung 900 ekor sapi yang 90% diantaranya berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB), dan 150 kambing/domba, berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) seluruh hewan kurban disini dipastikan telah mengantongi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).

 

Halaman:
1 2
