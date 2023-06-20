Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gaya Sri Mulyani Nonton Timnas Indonesia vs Argentina di GBK: Garuda di Dadaku

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |10:26 WIB
Gaya Sri Mulyani Nonton Timnas Indonesia vs Argentina di GBK: Garuda di Dadaku
Sri Mulyani nonton Timnas Indonesia Vs Argentina. (Foto: Instagram/smindrawati)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani rupanya ikut merasakan langsung euforia laga Timnas Indonesia vs Argentina di Gelora Bung Karno (GBK), Senin, 19 Juni 2023 tadi malam.

Terlihat dari akun resmi Instagram @smindrawati, Sri tampil cantik mengenakan kaos merah Timnas Indonesia.

 BACA JUGA:

Dia bahkan menyempatkan untuk mengambil beberapa pose di sela pertandingan.

 Sri Mulyani

"Selesai menonton Timnas Indonesia melawan Argentina. Meski kalah 2-0 Tim Indonesia mampu beberapa kali menekan pertahanan Argentina," tulisnya dalam unggahan foto di Instagram.

 BACA JUGA:

Dia pun mengatakan kalau begitu bangga kepada Timnas Indonesia meski belum berhasil membawa kemenangan atas Argentina.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement