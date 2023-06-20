Gaya Sri Mulyani Nonton Timnas Indonesia vs Argentina di GBK: Garuda di Dadaku

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani rupanya ikut merasakan langsung euforia laga Timnas Indonesia vs Argentina di Gelora Bung Karno (GBK), Senin, 19 Juni 2023 tadi malam.

Terlihat dari akun resmi Instagram @smindrawati, Sri tampil cantik mengenakan kaos merah Timnas Indonesia.

Dia bahkan menyempatkan untuk mengambil beberapa pose di sela pertandingan.

"Selesai menonton Timnas Indonesia melawan Argentina. Meski kalah 2-0 Tim Indonesia mampu beberapa kali menekan pertahanan Argentina," tulisnya dalam unggahan foto di Instagram.

Dia pun mengatakan kalau begitu bangga kepada Timnas Indonesia meski belum berhasil membawa kemenangan atas Argentina.