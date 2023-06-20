10 Negara yang Memiliki Kereta Cepat di Dunia

JAKARTA- Ada sepuluh negara yang memiliki kereta cepat di dunia menarik untuk diulas. Saat ini perjalanan kereta api tidak hanya lebih murah, tetapi juga semakin cepat. Negara-negara berkembang seperti China dan Rusia berinvestasi dalam kereta peluru berkecepatan tinggi.

BACA JUGA: Kereta Cepat dan LRT Jabodebek Dipastikan Beroperasi 18 Agustus 2023

Selain itu, negara-negara Eropa meluncurkan rencana bernilai miliaran dolar untuk memperluas dan meningkatkan jaringan berkecepatan tinggi yang sudah luas.

Berikut sepuluh negara yang memiliki kereta cepat di dunia dilansir dari CNBC:

10. Rusia

Rusia sangat ingin memperluas jaringan kereta api berkecepatan tinggi dengan mengundang investor asing untuk menawar kontrak pembangunan jalur baru yang akan menghubungkan kota-kotanya.

Saat ini kereta berkecepatan tinggi tercepat di Rusia beroperasi di Moscow-St. Petersburg, dan memulai debutnya pada Desember 2009. Dengan perjalanan kereta cepat ini membuat waktu tempuh untuk rute 401 mil dari delapan jam menjadi tiga jam dan 45 menit. Kereta penumpang 10 gerbong beroperasi dengan kecepatan maksimum 155 mph, tetapi mencapai rekor kecepatan 175 mph selama uji coba pada tahun 2009.