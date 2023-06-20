Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ke Jakarta Fair, Ini Momen Jokowi Beli Camilan hingga Bayar Sendiri di Kasir

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |10:37 WIB
Ke Jakarta Fair, Ini Momen Jokowi Beli Camilan hingga Bayar Sendiri di Kasir
Presiden Jokowi ke Jakarta Fair. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Ada yang menarik dari kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Jakarta Fair Kemayoran, Jakarta.

Diketahui Jokowi datang ke pembukaan hari pertama Jakarta Fair pada 14 Juni 2023 lalu.

 BACA JUGA:

Tak hanya membuka Jakarta Fair, Jokowi juga menyempatkan berkeliling dan jajan camilan di sana.

Bahkan ada momen lucu saat Jokowi memborong salah satu camilan manis di Jakarta Fair.

 BACA JUGA:

Terlihat dari akun resmi Instagram @pramonoanungw, Jokowi yang tengah membeli camilan pie susu malah sibuk menghitung uang sendiri.

Sementara para ajudannya di belakang mengawasi Jokowi yang menghitung uang untuk membayar camilannya.

"Presiden @jokowi habis belanja, bayar sendiri," tulis Pramono dalam unggahan.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178931/rumah_jokowi-vBAY_large.png
