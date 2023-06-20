Ke Jakarta Fair, Ini Momen Jokowi Beli Camilan hingga Bayar Sendiri di Kasir

Presiden Jokowi ke Jakarta Fair. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Ada yang menarik dari kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Jakarta Fair Kemayoran, Jakarta.

Diketahui Jokowi datang ke pembukaan hari pertama Jakarta Fair pada 14 Juni 2023 lalu.

Tak hanya membuka Jakarta Fair, Jokowi juga menyempatkan berkeliling dan jajan camilan di sana.

Bahkan ada momen lucu saat Jokowi memborong salah satu camilan manis di Jakarta Fair.

Terlihat dari akun resmi Instagram @pramonoanungw, Jokowi yang tengah membeli camilan pie susu malah sibuk menghitung uang sendiri.

Sementara para ajudannya di belakang mengawasi Jokowi yang menghitung uang untuk membayar camilannya.

"Presiden @jokowi habis belanja, bayar sendiri," tulis Pramono dalam unggahan.