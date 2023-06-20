Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Aset Tommy Soeharto Rp2,4 Triliun Tak Kunjung Laku Dilelang, Satgas BLBI Putar Otak

Michelle Natalia , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |15:18 WIB
Aset Tommy Soeharto Rp2,4 Triliun Tak Kunjung Laku Dilelang, Satgas BLBI Putar Otak
Aset Tanah Tommy Soeharto Sulit Dilelang Satgas BLBI. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan segera melelang kembali aset PT Timor Putra Nasional milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang hingga kini tak kunjung laku.

Aset tersebut berupa tanah seluas 120 hektare. Di mana berdasarkan penilaian, jumlahnya ditaksir mencapai Rp2,4 triliun.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara sekaligus Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban mengatakan, langkah yang akan diambil pihaknya adalah melelang lagi.

"Tentu nanti penilaiannya akan melihat dari hasil lelang sebelumnya," ujar Rionald dalam Media Gathering DJKN di Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Dia menyebut bahwa pihaknya nanti akan melakukan penilaian dan adjustment (penyesuaian) dari segi harga sehingga aset tersebut bisa laku.

"Tapi memang pada kondisi seperti ini, mungkin tidak mudah mendapatkan pembeli yang bisa langsung membeli satu tanah sebesar itu, dengan biaya sebesar itu, jadi kita akan lelang lagi," ungkap Rionald.

