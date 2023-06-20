Jokowi Tinjau Smelter Freeport hingga Pabrik Foil Tembaga di Gresik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pembangunan instalasi pemurnian dan pengolahan (smelter) PT Freeport Indonesia dan pabrik foil tembaga PT Hailiang Nova Material Indonesia di kawasan industri JIIPE, Gresik, Jawa Timur.

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi telah tiba di Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, setelah melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dikutip Antara, Selasa (20/6/2023) Presiden dan Ibu Iriana di Bandara Internasional Juanda disambut oleh Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf, Kapolda Jatim Irjen Pol Dr Toni Harmanto, Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Mia Amiati, dan Komandan Lanudal Juanda Kolonel Laut (P) Heru Prasetyo.

Presiden beserta rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Gresik dengan menggunakan mobil. Di Kabupaten Gresik, Presiden diagendakan untuk menghadiri peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek pembangunan pabrik foil tembaga PT Hailiang Nova Material Indonesia, yang ada di Kawasan Industri Terintegrasi atau Java Integrated and Ports Estate (JIIPE), Gresik.

Selain itu, Presiden juga akan melakukan peninjauan proyek pembangunan pabrik smelter PT Freeport Indonesia yang juga berada di Kawasan Industri JIIPE.