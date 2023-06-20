Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gaji Pemain Jangkung Elkan Baggott, Pemain Timnas Indonesia

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |19:43 WIB
Segini Gaji Pemain Jangkung Elkan Baggott, Pemain Timnas Indonesia
Elkan Baggot (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA-  Segini gaji pemain jangkung Elkan Baggot di Timnas Indonesia menarik untuk diulas. Pemain kelahiran Bangkok, 23 Oktober 2002 ini masuk klub Ipswich Town.

Apalagi namanya terus melambung dikarenakan membela Timnas Indonesia. Membuat masyarakat penasaran berapa gajinya.

Segini gaji pemain jangkung Elkan Baggot di Timnas Indonesia punya nilai berbeda.

Perlu diketahui, Gaji Elkan Baggott di Ipswich Town yaitu senilai 67.600 poundsterling atau setara Rp1,2 miliar.

Jika dihitung per minggu, maka Elkan Baggot hanya menerima gaji sebesar Rp24 juta. Data gaji ini dibeberkan oleh akun @kitagaruda.ina.

Angka itu tentu sangat besar jika dibandingkan dengan para pemain Indonesia lainnya. Pemain keturunan Indonesia ini menjadi sorotan usai mendapatkan jersey Cristian Romero. Ekan kaget saat bek Timnas Argentina Cristian Romero minta jersey Timnas Indonesia kepunyaannya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183950/jurusan_akutansi_gaji_besar-JQuf_large.jpg
5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Akuntansi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180280/ai-oyjq_large.jpg
92 Juta Pekerjaan Siap Digantikan, RI-Australia Bahas AI untuk Daya Saing Bisnis Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176844/rupiah-9EeV_large.jpg
Daftar 5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik Informatika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/455/3175622/kluivert-1mxl_large.jpg
Adu Bayaran Termahal Pelatih Patrick Kluivert dengan Herve Renard, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/622/3169202/lulusan-aMOW_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Sastra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/455/3167582/kerja-iMJu_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement