Segini Gaji Pemain Jangkung Elkan Baggott, Pemain Timnas Indonesia

JAKARTA- Segini gaji pemain jangkung Elkan Baggot di Timnas Indonesia menarik untuk diulas. Pemain kelahiran Bangkok, 23 Oktober 2002 ini masuk klub Ipswich Town.

Apalagi namanya terus melambung dikarenakan membela Timnas Indonesia. Membuat masyarakat penasaran berapa gajinya.

Segini gaji pemain jangkung Elkan Baggot di Timnas Indonesia punya nilai berbeda.

Perlu diketahui, Gaji Elkan Baggott di Ipswich Town yaitu senilai 67.600 poundsterling atau setara Rp1,2 miliar.

Jika dihitung per minggu, maka Elkan Baggot hanya menerima gaji sebesar Rp24 juta. Data gaji ini dibeberkan oleh akun @kitagaruda.ina.

Angka itu tentu sangat besar jika dibandingkan dengan para pemain Indonesia lainnya. Pemain keturunan Indonesia ini menjadi sorotan usai mendapatkan jersey Cristian Romero. Ekan kaget saat bek Timnas Argentina Cristian Romero minta jersey Timnas Indonesia kepunyaannya.