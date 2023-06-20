Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Minta Pabrik Foil Gresik Segera Rampung, Jokowi: Bisa Beri Peluang Kerja

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |15:49 WIB
Minta Pabrik Foil Gresik Segera Rampung, Jokowi: Bisa Beri Peluang Kerja
Presiden Jokowi. (Foto: Setpres)




JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Groundbreaking Pembangunan Pabrik Foil Tembaga, Gresik.

Jokowi mengaku sangat menghargai pembangunan pabrik foil tersebut.

 

Dirinya berharap pabrik foil tembaga di Gresik itu dapat segera dirampungkan.

Selain mempercepat produksi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja khususnya masyarakat Jawa Timur.

"Saya sangat menghargai pembangunan pabrik ini dan semoga sebelum 12 bulan pabrik ini sudah selesai dan bisa berproduksi. Sehingga bisa menyerap tenaga kerja, memberi peluang kerja pada masyarakat Jawa Timur khususnya kabupaten Gresik, dan kita harapkan bisa memberi dorongan agar negara kita menjadi negara maju," kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/6/2023).

 

Nantinya pabrik foil tersebut bisa bekerja sama dengan smelter-smelter di Indonesia yang mengolah tembaga.

Hal itu diharapkan dapat mempermudah Indonesia dalam memproduksi kebutuhan pada kendaraan listrik.

 

