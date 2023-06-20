Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Soal Pilih Pemimpin, Jokowi: Kalau Benar Indonesia Bisa Melompat Jadi Negara Maju

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |16:11 WIB
Soal Pilih Pemimpin, Jokowi: Kalau Benar Indonesia Bisa Melompat Jadi Negara Maju
Presiden Jokowi (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa masyarakat harus memilih pemimpin yang benar dan tepat akan Indonesia dapat melompat menjadi negara maju.

"Maka itu pemimpin yang akan datang sangat menentukan sekali. 2024, 2029, 2034 itu sangat menentukan sekali," kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/6/2023).

Menurutnya jika masyarakat dapat memilih pemimpin yang tepat dan benar, maka Indonesia di masa depan akan menjadi negara maju.

"Begitu bener kita pilih, negara ini akan insyaallah melompat menjadi negara maju," kata Jokowi.

Jokowi pun mencontohkan jika masyarakat keliru memilih pemimpin, maka nasib Indonesia akan seperti negara Amerika Latin.


