Pabrik Foil Tembaga di Gresik Ditargetkan Beroperasi Mei 2024, Luhut: Tercepat di Dunia

JAKARTA – Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan pabrik foil tembaga dapat beroperasi secara komersial pada Mei 2024. Pabrik milik PT Hailiang Nova Material Indonesia ini dibangun di kawasan industri JIIPE, Gresik, Jawa Timur .

Adapun Luhut mengatakan bahwa proyek ini menelan investasi i USD860 juta dengan kapasitas 100 ribu ton. Di mana bahan baku foil tembaga ini diproduksi dari bahan baku katoda tembaga dari smelter PT Freeport Indonesia.

BACA JUGA: RI Bakal Bangun Kawasan Industri Net Zero Pertama di Asia Tenggara

"Target operasi komersial adalah Mei 2024 bersamaan dengan smelter Freeport," kata Luhut dikutip dari siaran langsung Youtube Sektretariat Presiden, Selasa (20/6/2023).

Luhut menyebutkan bahwa pembangunan hingga operasi komersial pabrik foil tembaga di Gresik ini akan menjadi proyek tercepat pembangunan foil tembaga di dunia. Hal itu lantaran dari hari ini dilakukan Groundbreaking hingga pengoperasian komersial hanya memerlukan waktu 12 bulan saja.

"Sekaligus menunjukkan reputasi investasi di Indonesia. Oleh karena itu kami dari pembantu bapak semua dan daerah akan mendukung penuh dalam hal ini percepatan perizinan, pemberian insentif seperti master list, memberikan tax holiday tidak boleh terlambat," katanya.