Pertamax Dicampur dengan Bioetanol Jadi BBM RON 95

JAKARTA - VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyatakan BBM terbaru dari campuran Pertamax dengan bahan bakar nabati bioetanol 5% memiliki research octane number atau RON95.

"RON95 karena Pertamax dicampur Bioetanol 5%. Jadi RON nya naik," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (20/6/2023).

Ketika ditanya mengenai harga jual bioetanol, Fadjar pun mengaku belum bisa memastikan detail angkanya.

"Untuk harga nanti saat peluncuran ya, tapi di atas Pertamax karena RON nya juga di atas," imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dadan Kusdiana mengungkapkan, pihaknya siap melakukan uji coba komersialisasi bioetanol mulai awal Juli 2023 mendatang.