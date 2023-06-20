Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Brunei Darussalam Belajar dari Indonesia soal Sistem Maritime Single Window

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |18:27 WIB
Brunei Darussalam Belajar dari Indonesia soal Sistem Maritime Single Window
Sistem Pelabuhan di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menerima kunjungan delegasi dari Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam guna membahas mengenai implementasi dari Maritime Single Window.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Hendri Ginting mengatakan kunjungan delegasi dari Brunei Darussalam ini merupakan tindak lanjut dari presentasi Indonesia pada Sidang Facilitation Committee ke-47 di International Maritime Organisation (IMO) pada  Maret lalu

Dia mengungkapkan bahwa Sidang IMO FAL yang diselenggarakan pada bulan Maret 2023 telah mengadopsi Konvensi FAL yang mewajibkan satu platform untuk pertukaran data di pelabuhan mulai 1 Januari 2024 mendatang.

Di mana presentasi Indonesia pada sidang tersebut telah menarik perhatian sejumlah negara untuk berkunjung ke Indonesia, mempelajari lebih jauh mengenai penerapan Maritime Single Window.

“Oleh karenanya, kami menyambut baik kedatangan delegasi dari Brunei Darussalam ke Jakarta untuk bertukar pikiran dengan kami terkait implementasi dari Maritime Single Window tersebut. Sekitar minggu lalu kami juga menerima delegasi dari Tanzania dan Zanzibar untuk keperluan yang sama," kata Ginting dalam keterangan tertulis, Selasa (20/6/2023).

Ginting menegaskan komitmen penuh Indonesia terhadap penerapan platform single window untuk standarisasi layanan dan mengurangi beban administrasi.

“Kami telah melaksanakan maritime single window dengan mengembangkan Inaportnet sejak tahun 2016 sebagai upaya untuk menghilangkan hambatan dan menurunkan biaya logistik guna meningkatkan kinerja dan daya saing pelabuhan kita,” jelasnya.

Inaportnet itu sendiri, terang Ginting, merupakan bagian dari Indonesia National Single Window (INSW) yang merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam memperlancar kegiatan keluar masuk kapal di pelabuhan serta kegiatan bongkar muat barang dan penumpang. Sistem ini juga sangat berpengaruh terhadap lamanya kontainer berada di pelabuhan.

“Indonesia telah membuat capaian yang cukup signifikan dengan sistem yang dibangun melalui Inaportnet maupun sistem yang dibangun oleh kementerian dan institusi terkait dalam rangka mempermudah penyampaian informasi baik oleh pemerintah, operator pelabuhan maupun perusahaan pelayaran nasional dan asing serta komunitas maritim terkait lainnya,” lanjutnya.

Ginting mengungkapkan, bahwa saat ini Indonesia sedang mengimplementasikan Maritime Single Window melalui penerapan Inaportnet di 260 pelabuhan, yang akan membuat seluruh pelabuhan di Indonesia terintegrasi penuh dengan Maritime Single Window.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158747/pelaut-jwB4_large.jpg
Pelaut RI Dilirik Kapal Internasional, Posisi Indonesia Makin Kuat di Maritim Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/320/3144077/maritim-6Xqa_large.jpg
Jadi Pemain Kunci Global, Ini Kekuatan Industri Maritim Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/320/3142190/indonesia_maritim_week-NAqO_large.jpg
Indonesia Maritime Week 2025 Dibuka, Menko AHY: Potensi Maritim Kita Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/320/3138922/industri_maritim-Wu9T_large.jpg
Ekspor Tembus Rp19 Triliun, Ini Cara RI Perkuat Industri Maritim hingga Galangan Kapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/320/3092369/ini-cara-percepat-transformasi-digital-sektor-maritim-indonesia-X2xSHbqFEO.png
Ini Cara Percepat Transformasi Digital Sektor Maritim Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/320/3077873/jalur-perdagangan-global-ri-malaysia-dan-singapura-bahas-keamanan-selat-malaka-singapura-DDNTCAHSWC.png
Jalur Perdagangan Global, RI-Malaysia dan Singapura Bahas Keamanan Selat Malaka-Singapura
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement