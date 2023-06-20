5 Daerah dengan Biaya Hidup Termahal di Banten

JAKARTA - 5 Daerah di Banten dengan biaya hidup termahal. Berdasarkan data dari BPS, pengeluaran per kapita untuk bukan makanan di Banten sedikit lebih besar dari pada makanan.

Daerah dengan biaya hidup termahal di Banten ini berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan.

Diketahui, pengeluaran per kapita sebulan makanan yakni sebesar 51,25% sedangkan bukan makanan diketahui sejumlah 48,75%.

Namun ternyata, berdasarkan jumlah per kapita daerah dengan biaya hidup termahal di Banten bukanlah Serang, lho.

Ini dia, 5 Daerah dengan biaya hidup termahal di Banten dikutip dari berbagai sumber, Selasa (20/6/2023):

BACA JUGA: 7 Kota dengan Biaya Hidup Termurah di Indonesia

1. Kota Tangerang

Tangerang menjadi daerah dengan biaya hidup termahal di Banten. Rata-Rata pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan di Tangerang yakni sebesar Rp2.345.528.48

2. Kota Tangerang Selatan

Tangerang selatan menjadi daerah dengan biaya hidup termahal urutan kedua di Banten.

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan di Tangerang Selatan yakni sebesar Rp2.253.707.22.