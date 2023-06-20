Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Daerah dengan Biaya Hidup Termahal di Banten

Hana Wahyuti , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |21:01 WIB
5 Daerah dengan Biaya Hidup Termahal di Banten
Biaya hidup termahal di Banten (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 5 Daerah di Banten dengan biaya hidup termahal. Berdasarkan data dari BPS, pengeluaran per kapita untuk bukan makanan di Banten sedikit lebih besar dari pada makanan.

Daerah dengan biaya hidup termahal di Banten ini berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan.

Diketahui, pengeluaran per kapita sebulan makanan yakni sebesar 51,25% sedangkan bukan makanan diketahui sejumlah 48,75%.

Namun ternyata, berdasarkan jumlah per kapita daerah dengan biaya hidup termahal di Banten bukanlah Serang, lho.

Ini dia, 5 Daerah dengan biaya hidup termahal di Banten dikutip dari berbagai sumber, Selasa (20/6/2023):

1. Kota Tangerang

Tangerang menjadi daerah dengan biaya hidup termahal di Banten. Rata-Rata pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan di Tangerang yakni sebesar Rp2.345.528.48

2. Kota Tangerang Selatan

Tangerang selatan menjadi daerah dengan biaya hidup termahal urutan kedua di Banten.

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan di Tangerang Selatan yakni sebesar Rp2.253.707.22.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/470/3136069/biaya_hidup-LW6k_large.jpg
5 Daftar Kota di Indonesia yang Punya Biaya Hidup Paling Murah Buat Mahasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/470/3102648/air-BfAn_large.jpg
Jakarta Terancam Tenggelam, Izin Baru Pemanfaatan Air Tanah Bakal Distop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/470/3102632/kota-t3s2_large.jpg
Daftar Wilayah yang Krisis Air Tanah dari Jakarta hingga Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/470/3069644/5-daerah-terkaya-di-pulau-kalimantan-QIk5sbTcxy.jpg
5 Daerah Terkaya di Pulau Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/470/3034042/5-fakta-biaya-hidup-di-kota-ini-sangat-murah-hpwvY5QOSI.jpg
5 Fakta Biaya Hidup di Kota Ini Sangat Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/470/3017064/ungkap-kota-masa-depan-ramah-pejalan-kaki-lingkungan-dan-disabilitas-jokowi-singgung-ikn-YwU9kotWZ1.png
Ungkap Kota Masa Depan Ramah Pejalan Kaki, Lingkungan dan Disabilitas, Jokowi Singgung IKN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement