Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenkeu: 3 Perusahaan Terafiliasi Tutut Soeharto Masih Punya Utang Rp700 Miliar ke Negara

Michelle Natalia , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |19:16 WIB
Kemenkeu: 3 Perusahaan Terafiliasi Tutut Soeharto Masih Punya Utang Rp700 Miliar ke Negara
Kemenkeu Segera Panggil Tutut Soeharto. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan memanggil Siti Hardijanti Rukmana (Tutut Soeharto). Hal ini terkait utang Rp700 miliar terhadap negara.

"Terkait Mba Tutut, terkait tiga grup Citra. Citra menagih kewajiban sebagai penanggung utang perusahaan di mana yang bersangkutan berkedudukan sebagai komisaris, pengurus, atau pengendali," ucap Direktur Jenderal Kekayaan Negara sekaligus Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban, dalam Media Gathering DJKN di Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Dalam upaya ini, pihaknya di penagihan masing-masing pihak biasanya memberikan argumen mengapa menurut mereka itu bukan menjadi tanggung jawab.

"Tapi kami berdasarkan dokumen yang ada dan kedudukan yang bersangkutan, kita melakukan penagihan," ucap Rionald.

Adapun tiga perusahaan tersebut antara lain Citra Bakti Margatama Persada, Citra Mataram Satria Marga Persada, Marga Nurindo Bhakti.

"Totalnya utangnya sekitar Rp700 miliar. Belum ada kesepakatan setelah pemanggilan," ucap Rionald.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/470/3116946/menteri_ara-7gWF_large.jpg
Prabowo Bidik Lahan Eks BLBI untuk Bangun Rumah MBR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083454/aset-blbi-bakal-dibangun-program-3-juta-rumah-4wZkiNRBXE.jpeg
Aset BLBI Bakal Dibangun Program 3 Juta Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/470/3072542/satgas-blbi-sita-3-tanah-debitur-senilai-rp105-miliar-ini-pemiliknya-tgXcQxrBTn.jpg
Satgas BLBI Sita 3 Tanah Debitur Senilai Rp105 Miliar, Ini Pemiliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/320/3062109/7-fakta-buronan-blbi-marimutu-sinivasan-ditangkap-hingga-punya-utang-hampir-rp100-triliun-WGx8HUYaLi.png
7 Fakta Buronan BLBI Marimutu Sinivasan Ditangkap hingga Punya Utang Hampir Rp100 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061076/utang-marimutu-sinivasan-bos-texmaco-ke-negara-hampir-rp100-triliun-eAlXNUyZ9W.jpeg
Utang Marimutu Sinivasan Bos Texmaco ke Negara Hampir Rp100 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3060953/detik-detik-penangkapan-buronan-blbi-bos-texmaco-marimutu-sinivasan-Cq6PcUbaCS.png
Detik-Detik Penangkapan Buronan BLBI Bos Texmaco Marimutu Sinivasan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement