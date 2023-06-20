Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kredit Perbankan ke UMKM Ditargetkan 30%, Menteri Teten: Sulit Tercapai

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |20:00 WIB
Kredit Perbankan ke UMKM Ditargetkan 30%, Menteri Teten: Sulit Tercapai
Kredit perbankan untuk UMKM (Foto: Shutterstock)
JAKARTA Presiden Jokowi menargetkan porsi kredit perbankan ke UMKM harus mencapai 30% di tahun 2024. MenKopUKM Teten Masduki menilai target tersebut akan sulit dicapai jika tidak ada perubahan yang terjadi di sektor perbankan.

Pasalnya saat ini perbankan masih banyak yang meminta agunan saat pelaku UMKM mencoba mengakses pembiayaan ke perbankan.

"Pada 2024 kredit perbankan dipatok 30%. Ini sulit tercapai karena harus ada perubahan besar. Saya sampaikan ini terus-menerus supaya ada perubahan, karena kalau seperti ini terus hanya sedikit (UMKM) yang naik kelas," kata Menteri Teten dalam keterangan resminya, Selasa (20/6/2023)

Menurutnya agar UMKM Naik kelas dibutuhkan modal kerja untuk mengembangkan usahanya, sebab jika hanya mengandalkan modal sendiri akan sulit bagi pelaku UMKM untuk berkembang.

Oleh karena itu Teten meminta perbankan terutama bagi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mempermudah para pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan.

"Himbara harus proaktif memberikan bantuan pembiayaan. Tapi jangan lagi dengan pendekatan agunan. Cara ini sudah tidak lagi dipakai di luar negeri. Mereka sudah menggunakan skema credit scoring untuk menilai UMKM layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan. UMKM itu tidak punya aset, tapi pinjam uang ke bank harus punya agunan," tukasnya.

