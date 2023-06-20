Jusuf Hamka: Kalau Utang Rp800 Miliar Dibayar, Semua Duitnya untuk Kemanusiaan

JAKARTA – Pengusaha Jusuf Hamka masih menunggu pelunasan utang pemerintah terhadapnya sebesar Rp800 miliar. Dalam postingan video di Instagram, Jusuf mengajak netizen untuk mendoakan agar utang pemerintah tersebut segera dibayar.

“Masih belum cair, doain saja ya (utang segera dibayar),” kata dia dilansir dari akun Instagramnya, Selasa (20/6/2023).

Jika utang tersebut dibayar, dia akan menggunakan seluruh uangnya untuk kemanusiaan. Dia berharap masalah utang piutang ini bisa segera selesai terlebih setelah Menkopolhukam Mahfud MD ikut turun tangan.

“Kalau kabul semua duitnya saya manfaatkan untuk kemanusiaan,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Jusuf Hamka sedang menagih utang kepada negara sebesar Rp800 miliar. Namun Kementerian Keuangan di bawah Menteri Sri Mulyani belum mau membayarkan utang tersebut.