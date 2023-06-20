Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jusuf Hamka: Kalau Utang Rp800 Miliar Dibayar, Semua Duitnya untuk Kemanusiaan

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |20:14 WIB
Jusuf Hamka: Kalau Utang Rp800 Miliar Dibayar, Semua Duitnya untuk Kemanusiaan
Rencana Jusuf Hamka jika utangnya dibayar pemerintah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Pengusaha Jusuf Hamka masih menunggu pelunasan utang pemerintah terhadapnya sebesar Rp800 miliar. Dalam postingan video di Instagram, Jusuf mengajak netizen untuk mendoakan agar utang pemerintah tersebut segera dibayar.

“Masih belum cair, doain saja ya (utang segera dibayar),” kata dia dilansir dari akun Instagramnya, Selasa (20/6/2023).

Jika utang tersebut dibayar, dia akan menggunakan seluruh uangnya untuk kemanusiaan. Dia berharap masalah utang piutang ini bisa segera selesai terlebih setelah Menkopolhukam Mahfud MD ikut turun tangan.

“Kalau kabul semua duitnya saya manfaatkan untuk kemanusiaan,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Jusuf Hamka sedang menagih utang kepada negara sebesar Rp800 miliar. Namun Kementerian Keuangan di bawah Menteri Sri Mulyani belum mau membayarkan utang tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180506/purbaya-dtav_large.jpg
8 Fakta Cara Purbaya Lunasi Utang Rp9.138 Triliun, Minta Masyarakat Tak Khawatir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179647/purbaya-5C1A_large.jpg
Purbaya Pakai Cara Ini Lunasi Utang Pemerintah Rp9.138 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177076/utang_luar_negeri_indonesia-iXOL_large.jpg
Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.126,3 Triliun per Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176713/utang-bS4N_large.jpg
Pemerintah Tarik Utang Baru Rp501,5 Triliun hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176320/menkeu_purbaya-MbV2_large.png
5 Fakta Utang RI, Purbaya Pastikan Tetap Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175831/utang_ri-CW3Y_large.jpg
Utang Pemerintah Pusat Capai Rp9.138 Triliun per Juni 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement