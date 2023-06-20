Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Gaji Asnawi Mangkualam di Korsel, Pemain Timnas Indonesia yang Disorot MU Usai Tekel Garnacho

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |09:02 WIB
Gaji Asnawi Mangkualam di Korsel, Pemain Timnas Indonesia yang Disorot MU Usai Tekel Garnacho
Asnawi Mangkualam. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pesebakbola Timnas Indonesia Aswani Mangkualam mendapat apresiasi usai laga FIFA Matchday Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senin 19 Juni 2023 malam.

Bahkan Asnawi kini menjadi trending topic di Twitter usai duel dengan pemain Argentina Alejandro Garnacho.

 BACA JUGA:

Asnawi berhasil mengantongi wonderkid Manchester United tersebut.

Usai pertandingan, ternyata Garnacho follow Instagram Asnawi yang kini bermain di Korea Selatan.

 BACA JUGA:

Lalu berapa gaji Asnawi bermain di Korea Selatan?

Asnawi diketahui meninggalkan PSM Makassar untuk tim kasta kedua Liga Korea Selatan, Ansan Greeners. Dua tahun berselang, dia gabung dengan tim Korea Selatan lainnya, Jeonnam Dragons.

Dia juga mengaku kalau gaji yang terima dalam tawaran bermain di Korea Selatan ternyata kecil.

Halaman:
1 2
