HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Warren Buffett Tambah Kepemilikan Saham di 5 Perusahaan Jepang

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |09:40 WIB
Warren Buffett Tambah Kepemilikan Saham di 5 Perusahaan Jepang
Warrent Buffet. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Investor miliarder Warren Buffett telah menambah saham di lima perusahaan perdagangan terbesar Jepang.

Di mana hal itu kemungkinan besar untuk mendukung momentum kuat yang mendorong pasar saham negara ini ke level tertinggi dalam beberapa tahun.

 BACA JUGA:

Mengutip CNN, Selasa (20/6/2023) Berkshire mengatakan pada hari Senin bahwa sahamnya di Itochu (ITOCF), Marubeni (MARUY), Mitsubishi Corp, Mitsui & Co (MITSY), dan Sumitomo sekarang rata-rata memiliki nilai lebih dari 8,5%.

Ini merupakan pertama kalinya perusahaan mengumumkan pembelian pada tahun 2020, dan pembelian tambahan ini sejalan dengan rencananya untuk mempertahankan kepemilikan sahamnya dalam jangka panjang dan meningkatkannya hingga mencapai 9,9%.

 BACA JUGA:

Investasi Buffett dan optimismenya tentang prospek Jepang telah menarik perhatian pada kondisi ekonomi negara yang membaik itu.

 

Halaman:
1 2
