HOME FINANCE SMART MONEY

Buka Tabungan Dahsyat Berhadiah, Nasabah MNC Bank Dapat Toyota Fortuner

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |15:59 WIB
Buka Tabungan Dahsyat Berhadiah, Nasabah MNC Bank Dapat Toyota Fortuner
Tabungan dahsyat MNC Bank (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank memberikan mobil Toyota Fortuner kepada Zikif Effendie Lie, Nasabah MNC Bank Kantor Cabang Jambi yang telah mengikuti program Tabungan Dahsyat Berhadiah.

Tabungan Dahsyat Berhadiah ini merupakan program unggulan anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group (BHIT).

Adapun penyerahan tersebut dilakukan oleh Imelda Kharisman selaku Liabilities Product Development Group Head MNC Bank didampingi William Hendri selaku Pemimpin Cabang MNC Bank Kantor Cabang Jambi pada Selasa, 20 Januari 2023.

Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesetiaan dan kepercayaan Zikif Effendie Lie dalam memanfaatkan program Tabungan Dahsyat Berhadiah dari MNC Bank.

“Dalam era yang penuh tantangan ini, dukungan Nasabah sangat berarti bagi kami. Kepercayaan yang diberikan oleh Nasabah akan semakin mendorong MNC Bank untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanannya,” kata dia, Selasa (20/6/2023).

Beliau juga menyampaikan bahwa komitmen MNC Bank kepada mereka bukan hanya sebatas nasabah, tetapi juga sebagai mitra. MNC Bank akan senantiasa mendukung dan membantu dalam mencapai tujuan keuangan pribadi dan usaha Nasabah. Bersama-sama, MNC Bank berkomitmen untuk terus tumbuh dan berkembang, serta memberikan kontribusi positif dalam masyarakat dan perekonomian.

Sementara itu, Zikif Effendie Lie menyampaikan, sebagai nasabah, dia sangat terkesan dengan profesionalisme dan dedikasi tim MNC Bank kantor cabang Jambi yang selalu siap memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan finansial.

“Kalau bukan karena mereka, saya nggak akan tahu tentang loyalty program yang sangat menarik ini. Layanan yang ramah, efisien, dan inovatif yang diberikan oleh MNC Bank telah memberikan kemudahan dan kepercayaan dalam mengelola keuangan saya, terima kasih banyak MNC Bank,” kata dia.

