Menguak Berapa Gaji Marselino Ferdinan, Pemain Timnas Indonesia

JAKARTA - Menguak gaji Marselino Ferdinan, pemain tim nasional Indonesia yang bermain dalam pertandingan Indonesia vs Argentina.

Mengutip data dari Transfermarket, Selasa (20/6/2023), Marselino Ferdinan awalnya memiliki nilai pasar seharga Rp1,3 miliar pada tahun 2021 saat di Persebaya Surabaya. Kemudian pada tahun 2022, harga pasar wonderkid 18 tahun itu kembali meroket, menyusul penampilan apiknya di Timnas Indonesia mencapai Rp3,04 miliar.

Bahkan pada Juni 2023, Harga pasaran Marselino Ferdinan semakin meningkat hingga mencapai Rp5,21 miliar setelah tampil apik bersama Timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

Marselino Ferdinan berhasil meraih medali perunggu bersama Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2021 dan media emas SEA Games 2023 bersama Timnas Indonesia U-22.