10 Kepala Daerah Terkaya se-Jawa Timur

Kepala Daerah Terkaya se Jawa Timur (Foto: Freepik)

JAKARTA - Inilah deretan 10 kepala daerah terkaya se-Jawa Timur yang menarik untuk dibahas. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi besar yang memiliki total 38 kabupaten/kota dengan wilayah seluas 47.803,49 km2.

Adapun ke-38 kabupaten/kota di Jawa Timur dipimpin oleh kepala daerah bupati atau walikota. Berdasarkan data LHKPN 2023, total kekayaan bupati/walikota Jawa Timur pun diurutkan. Lantas, kepala daerah mana saja di Jawa Timur yang terkaya?

Dirangkum Okezone, Selasa (20/6/2023) berikut ini deretan 10 kepala daerah terkaya se-Jawa Timur.

1. Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin - kekayaan Rp42.931.328.514

2. Bupati Jember Hendy Siswanto - kekayaan Rp27.976.761.753

3. Walikota Pasuruan Saifullah Yusuf - kekayaan Rp26.484.559.761

4. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana - kekayaan Rp21.907.234.422