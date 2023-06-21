Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Melantai di Bursa Efek Bulan Depan, Intip Prospek Saham AMMN

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |10:45 WIB
Melantai di Bursa Efek Bulan Depan, Intip Prospek Saham AMMN
AMMN bakal listing bulan depan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Amman Mineral Internasional Tbk akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 Juli 2023 dengan kode emiten AMMN. Perseroan dikabarkan menetapkan harga penawaran umum atau offering Rp1.695 per saham dan berpotensi meraup dana segar sebesar USD715 juta atau Rp10,71 triliun.

Vice President Infovesta Wawan Hendrayana menilai, kehadiran Amman Mineral dapat mendorong kinerja bursa dalam negeri. Dengan target himpunan dana hingga Rp10,71 triliun, penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) Amman Mineral juga menjadi salah satu yang paling jumbo di tahun ini.

Dengan pembangunan smelter dan perkembangan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri, kinerja perseroan juga diproyeksi mengalami peningkatan. Namun, dari sisi sektoral, saat ini saham-saham pertambangan tengah dalam tren penurunan.

“Kalau mau ikut IPO-nya itu ada cut loss poinnya juga karena dari sisi industrinya sedang dalam tren turun,” kata Wawan dalam Market Buzz IDX Channel, Rabu (21/6/2023).

Pasca melantai di bursa awal Juli nanti, Wawan menyebut akan ada fluktuasi pada harga saham Amman Mineral. Harga penawaran yang dipatok perseroan dinilai cukup mahal.

“Tapi dari pengalaman yang ada, kalau di hari pertama atau seminggu pertama tidak ada penguatan harga sebaiknya investor lepas dulu,” ujar Wawan.

Halaman:
1 2
