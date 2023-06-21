Emiten BAYU dan DOID Tebar Dividen, Berikut Jadwal Pembagiannya

JAKARTA - PT Bayu Buana Tbk (BAYU) dan PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) sepakat membagikan dividen. Pembagian dividen ini telah direstui oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS).

Emiten BAYU memutuska besaran dividen sebesar Rp50 lembar per saham dengan total dividen keseluruhan Rp17,66 Miliar.

Adapun demikian berikut jadwal pembagian dividen BAYU :

- Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi : 26 Juni 2023

- Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi : 27 Juni 2023

- Cum dividen di pasar tunai : 03 Juli 2023

- Ex dividen di pasar tunai : 04 Juli 2023

- Recording date : 03 Juli 2023

- Pembayaran dividen : 18 Juli 2023

Sementara itu, PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) sudah menetapkan kurs konversi pembagian dividen final tahun buku 2022. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), kurs dividen final DOID mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia (BI) tanggal 20 Juni 2023 yakni sebesar Rp14.994 per USD.

“Dengan demikian jumlah keseluruhan dividen final yang akan dibagikan adalah sebesar Rp29,98 miliar untuk 7,49 miliar lembar saham atau Rp4 per saham,” kata manajemen DOID dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (21/6/2023).