HOME FINANCE MARKET UPDATE

Laba Bersih Barito Pacific (BRPT) Melesat 149,01% Jadi Rp349,7 Miliar

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |12:17 WIB
Laba Bersih Barito Pacific (BRPT) Melesat 149,01% Jadi Rp349,7 Miliar
Laba BRPT naik tajam (Foto: Shutterstock)
JAKARTA – Laba PT Barito Pacific Tbk (BRPT) melesat 149,01% menjadi USD23,28 juta atau sekitar Rp349,74 miliar pada kuartal I 2023. Laba BRPT pada periode sama tahun sebelumnya sebesar USD9,35 juta.

Melansir Harian Neraca, Rabu (21/6/2023), pendapatan perseroan justru turun 20% yoy menjadi USD650,73 juta, dibanding kuartal I/2022 sebesar USD813,44 juta. Merosotnya pendapatan BRPT disebabkan oleh turunnya ekspor petrokimia 3,91% yoy menjadi USD123,22 juta. Penjualan domestik petrokimia juga ambles 32,57% yoy menjadi USD369,62 juta.

Secara rinci berdasarkan segmen, pendapatan BRPT ditopang oleh penjualan petrokimia USD492,84 juta, energi dan sumber daya USD154,43 juta, properti USD2,19 juta, dan pendapatan lainnya USD2,54 juta. Pendapatan itu dikurangi biaya eliminasi USD1,29 juta. Perseroan mengungkapkan, pendapatan sangat bergantung pada penjualan barang turunan atau olahan petrokimia naphtha yang sangat dipengaruhi oleh harga petrokimia dunia.

Di sisi lain, harga petrokimia dunia dapat berfluktuasi secara signifikan yang dipengaruhi oleh harga minyak mentah Brent serta faktor permintaan dan penawaran. Untuk memitigasi risiko ini, grup mengkombinasikan strategi metode penetapan harga maupun waktu penetapan dengan terus memperhatikan perkembangan global yang mempengaruhi pasar petrokimia.

