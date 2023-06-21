IHSG Sesi I Menguat Tipis ke Level 6.662

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,03% atau 1,90 poin ke level 6.662 pada perdagangan sesi pertama hari ini, Rabu (21/6/2023).

Di sesi pertama hari ini, total volume saham yang diperdagangkan tercatat sebanyak 7,21 miliar saham, dengan nilai transaksi mencapai Rp3,44 triliun dan frekuensi sebanyak 636.096 kali. Sementara itu, tercatat sebanyak 251 saham harganya naik, 258 saham harganya turun dan 209 saham harganya stagnan.

Mayoritas sektor berada di zona hijau siang ini, dengan sektor siklikal memimpin kenaikan sebesar 0,65%, sektor infrastruktur naik 0,63%, sektor transportasi naik 0,50%, dan sektor teknologi naik 0,42%.

Kemudian, sektor energi dan non siklikal kompak naik 0,35%, sektor industri naik 0,31%, sektor keuangan naik 0,13%, serta sektor bahan baku dan properti yang masing-masing naik 0,09%. Sedangkan, sektor kesehatan menjadi satu-satunya sektor yang terkoreksi dengan penurunan sebesar 0,99%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,11% ke 948, indeks IDX30 turun 0,16% ke 493, indeks MNC36 turun 0,22% ke 360, sedangkan indeks JII naik 0,24% ke 545.