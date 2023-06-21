Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Menguat Tipis ke Level 6.662

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |12:17 WIB
IHSG Sesi I Menguat Tipis ke Level 6.662
IHSG sesi I hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,03% atau 1,90 poin ke level 6.662 pada perdagangan sesi pertama hari ini, Rabu (21/6/2023).

Di sesi pertama hari ini, total volume saham yang diperdagangkan tercatat sebanyak 7,21 miliar saham, dengan nilai transaksi mencapai Rp3,44 triliun dan frekuensi sebanyak 636.096 kali. Sementara itu, tercatat sebanyak 251 saham harganya naik, 258 saham harganya turun dan 209 saham harganya stagnan.

Mayoritas sektor berada di zona hijau siang ini, dengan sektor siklikal memimpin kenaikan sebesar 0,65%, sektor infrastruktur naik 0,63%, sektor transportasi naik 0,50%, dan sektor teknologi naik 0,42%.

Kemudian, sektor energi dan non siklikal kompak naik 0,35%, sektor industri naik 0,31%, sektor keuangan naik 0,13%, serta sektor bahan baku dan properti yang masing-masing naik 0,09%. Sedangkan, sektor kesehatan menjadi satu-satunya sektor yang terkoreksi dengan penurunan sebesar 0,99%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,11% ke 948, indeks IDX30 turun 0,16% ke 493, indeks MNC36 turun 0,22% ke 360, sedangkan indeks JII naik 0,24% ke 545.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/278/3193670/ihsg_ditutup_menguat-jh6J_large.jpg
IHSG Ditutup Cetak Rekor ke Level 8.859
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/278/3193474/ihsg_pekan_depan-JcPw_large.jpg
Ditutup Naik ke Level 8.748, Intip Proyeksi IHSG pada Pembukaan Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193154/ihsg_sesi_i-xr1e_large.jpg
IHSG Sesi I Naik ke Level 8.724
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193117/ihsg_menguat_di_awal_tahun-DBMV_large.jpg
IHSG Awal 2026 Dibuka Menguat ke Level 8.676
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192697/dirut_bei-i0kN_large.jpg
Aturan Free Float Saham RI Ditargetkan Rampung 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192688/dirut_bei-M0we_large.jpg
IHSG Cetak Rekor All Time High 24 Kali Sepanjang 2025, Dirut BEI: 2 Kali Trading Halt 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement