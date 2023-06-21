IHSG Berakhir Naik 41 Poin ke Level 6.702

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat di zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini ditutup naik 41,17 poin atau 0,63% ke level 6.702,62.

Pada penutupan perdagangan IHSG, Rabu (21/6/2023), terdapat 280 saham menguat, 240 saham melemah dan 218 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp7,6 triliun dari 14,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,62% ke 954,686, indeks JII menguat 0,7% ke 547,462, indeks IDX30 menguat 0,59% ke 496,497 dan indeks MNC36 menguat 0,57% ke 363,185.

Indeks sektoral yang menguat yakni sektor energi 0,53%, bahan baku 0,62%, industri 0,53%, non siklikal 0,85%, siklikal 1,36%, keuangan 0,88%, kesehatan 0,51%, teknologi 1,27%, infrastruktur 1,24%, transportasi 1,12%. Sementara indeks yang melemah hanya kesehatan 1,25%.