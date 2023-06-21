Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berakhir Naik 41 Poin ke Level 6.702

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |16:26 WIB
IHSG Berakhir Naik 41 Poin ke Level 6.702
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat di zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini ditutup naik 41,17 poin atau 0,63% ke level 6.702,62.

Pada penutupan perdagangan IHSG, Rabu (21/6/2023), terdapat 280 saham menguat, 240 saham melemah dan 218 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp7,6 triliun dari 14,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,62% ke 954,686, indeks JII menguat 0,7% ke 547,462, indeks IDX30 menguat 0,59% ke 496,497 dan indeks MNC36 menguat 0,57% ke 363,185.

Indeks sektoral yang menguat yakni sektor energi 0,53%, bahan baku 0,62%, industri 0,53%, non siklikal 0,85%, siklikal 1,36%, keuangan 0,88%, kesehatan 0,51%, teknologi 1,27%, infrastruktur 1,24%, transportasi 1,12%. Sementara indeks yang melemah hanya kesehatan 1,25%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193877/ihsg_ditutup_menguat-dzRs_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.933
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/278/3193670/ihsg_ditutup_menguat-jh6J_large.jpg
IHSG Ditutup Cetak Rekor ke Level 8.859
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/278/3193474/ihsg_pekan_depan-JcPw_large.jpg
Ditutup Naik ke Level 8.748, Intip Proyeksi IHSG pada Pembukaan Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193154/ihsg_sesi_i-xr1e_large.jpg
IHSG Sesi I Naik ke Level 8.724
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193117/ihsg_menguat_di_awal_tahun-DBMV_large.jpg
IHSG Awal 2026 Dibuka Menguat ke Level 8.676
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192697/dirut_bei-i0kN_large.jpg
Aturan Free Float Saham RI Ditargetkan Rampung 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement