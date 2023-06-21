Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Libur Idul Adha 2023, Mall Diprediksi Alami Peningkatan Kunjungan

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |10:36 WIB
Libur Idul Adha 2023, Mall Diprediksi Alami Peningkatan Kunjungan
Mall (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menjelang libur Idul Adha 2023 tentu membawa dampak baik terhadap pemasukan salah satunya bagi pengusaha pusat perbelanjaan.

Di mana libur Idul Adha pada tahun ini resmi jadi 3 hari. Libur Idul Adha 2023 pada tanggal 29 Juni 2023, sementara cuti bersama pada 28 dan 30 Juni menjadikan libur Lebaran Haji kali ini cukup panjang.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan bahwa akan ada peningkatan tingkat kunjungan pusat perbelanjaan jelang libur panjang jelang Idul Adha tahun ini.

“Long weekend ataupun long holiday akan berdampak terhadap peningkatan tingkat kunjungan ke Pusat Perbelanjaan baik yang berlokasi di kota-kota besar maupun di daerah,” kata Alphonzus Widjaja kepada Okezone, di Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Menurutnya, salah satu faktor yang mendukung peningkatan tersebut disebabkan karena dalam beberapa tahun ini pembangunan infrastruktur jalan tol telah dibangun cukup pesat oleh pemerintah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/320/3144895/gerbang_tol_padang_tiji-E8GC_large.jpg
Tol Sigli-Banda Aceh Beroperasi Fungsional Selama Libur Idul Adha, Cek Jam Operasional di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/320/3139908/libur_nasional-SUm0_large.jpg
Libur Idul Adha 2025 Berapa Hari?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/455/3022853/kampung-jagal-kebanjiran-order-olahan-kepala-sapi-dan-kambing-saat-idul-adha-AAX3jUVkZ1.jpg
Kampung Jagal Kebanjiran Order Olahan Kepala Sapi dan Kambing saat Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/320/3022599/513-ribu-kendaraan-tinggalkan-jabotabek-pada-h-1-libur-idul-adha-FUalymxvhj.jpg
513 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek pada H-1 Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/320/3022527/hati-hati-ini-5-ciri-ciri-penipuan-kurban-online-3xfvim3lZl.jpg
Hati Hati! Ini 5 Ciri-Ciri Penipuan Kurban Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/622/3022493/4-tips-menabung-beli-hewan-kurban-siapkan-rp8-000-per-hari-3PXZODcMxn.jpg
4 Tips Menabung Beli Hewan Kurban, Siapkan Rp8.000 per Hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement