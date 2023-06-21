Libur Idul Adha 2023, Mall Diprediksi Alami Peningkatan Kunjungan

JAKARTA - Menjelang libur Idul Adha 2023 tentu membawa dampak baik terhadap pemasukan salah satunya bagi pengusaha pusat perbelanjaan.

Di mana libur Idul Adha pada tahun ini resmi jadi 3 hari. Libur Idul Adha 2023 pada tanggal 29 Juni 2023, sementara cuti bersama pada 28 dan 30 Juni menjadikan libur Lebaran Haji kali ini cukup panjang.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan bahwa akan ada peningkatan tingkat kunjungan pusat perbelanjaan jelang libur panjang jelang Idul Adha tahun ini.

“Long weekend ataupun long holiday akan berdampak terhadap peningkatan tingkat kunjungan ke Pusat Perbelanjaan baik yang berlokasi di kota-kota besar maupun di daerah,” kata Alphonzus Widjaja kepada Okezone, di Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Menurutnya, salah satu faktor yang mendukung peningkatan tersebut disebabkan karena dalam beberapa tahun ini pembangunan infrastruktur jalan tol telah dibangun cukup pesat oleh pemerintah.