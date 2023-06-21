Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Rekomendasi Investasi Jelang Pengumuman Suku Bunga

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |10:45 WIB
Ini Rekomendasi Investasi Jelang Pengumuman Suku Bunga
Suku Bunga (Foto: Freepik)
JAKARTA - Bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed dan Bank Indonesia (BI) diproyeksikan masih akan menahan tingkat suku bunga acuannya. Sebelumnya, pada pertemuan Juni lalu The Fed memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 5,0-5,25%.

Sementara itu, Bank Indonesia akan mengumumkan tingkat suku bunga acuan pada Kamis (22/6/2023) besok.

Vice President Infovesta, Wawan Hendrayana mengatakan bahwa di tengah penantian pengumuman tingkat suku bunga acuan oleh dua bank sentral tersebut, para investor disarankan untuk berinvestasi pada Surat Berharga Negara, obligasi korporasi dan saham-saham sektor perbankan.

“Karena ketika suku bunga stabil dan cenderung turun, maka aset suku bunga itulah yang paling diuntungkan,” kata Wawan dalam Market Buzz IDX Channel, Rabu (21/6/2023).

Wawan memproyeksikan hingga akhir 2023, The Fed masih akan menaikkan suku bunga 1-2 kali lagi ke level 5,5%. Sementara suku bunga BI hingga akhir tahun diperkirakan berada di level 5,75% dan turun ke level 5% di tahun depan.

Halaman:
1 2
