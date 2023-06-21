Siapa Pemilik OceanGate? Perusahaan Kapal Selam Wisata Titanic yang Hilang

JAKARTA - Siapa pemilik OceanGate akan diulas dalam artikel ini. OceanGate adalah perusahaan swasta AS yang beroperasi di Everett, Washington.

OceanGate perusahaan yang menyediakan kapal selam berawak untuk industri, penelitian, dan eksplorasi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 oleh Stockton Rush yang menjabat sebagai CEO.

Kini kapal selam yang dimiliki Stockton Rush hilang kontak saat melakukan wisata di reruntuhan kapal Titanic. OceanGate mengoperasikan Titan, sebuah kapal selam yang mampu menyelam hingga ke kedalaman 4.000 meter di bawah permukaan laut.

Kontak dengan kapal selam kecil Titan itu hilang sekitar satu jam 45 menit setelah menyelam ke dasar laut di lepas pantai Newfoundland, Kanada, pada Minggu 18 Juni 2023.

Tiket berharga USD250.000 (atau sekitar Rp2,7 miliar) untuk perjalanan selama delapan hari, termasuk menyelam ke bangkai kapal Titanic di kedalaman 3.800 meter.

Berbagai instansi pemerintah, Angkatan Laut AS dan Kanada, serta sejumlah perusahaan komersial di bidang kelautan ikut membantu operasi penyelamatan, kata para pejabat.

Bangkai kapal Titanic terletak sekitar 700 km di selatan St John's, Newfoundland, walaupun misi penyelamatan dijalankan dari Boston, Massachusetts.