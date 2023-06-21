Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kini Pengguna Kartu 3 dan IM3 Bisa Nonton Konten RCTI+, Simak Caranya

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |11:02 WIB
Kini Pengguna Kartu 3 dan IM3 Bisa Nonton Konten RCTI+, Simak Caranya
RCTI+ jalin kerjasama dengan indosat (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - RCTI+ dan Indosat menjalin kerjasama melalui fitur bimaTV dan myTV yang menetapkan standar baru dalam industri telekomunikasi dan hiburan. Kolaborasi ini juga menandai tonggak penting dalam industri telekomunikasi.

Kolaborasi keduanya ditandai dengan penandatanganan antara dua pemangku kepentingan yakni Direktur dan Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison Ritesh Kumar Singh, Managing Director MNC Digital, Valencia H. Tanoesoedibjo dan Chief Operating Officer dari MNC digital (RCTI+) Helmi di Auditorium KPPTI, Kantor Pusat Indosat, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

"BimaTV dan myTV adalah hasil dari kolaborasi strategis antara Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat) melalui digital channel myIM3, bima+ dan RCTI+ sebagai salah satu saluran hiburan terkemuka di Indonesia," jelas Director and Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Ritesh Kumar Singh.

Halaman:
1 2
