Ketersediaan Hewan Kurban, 550 Ekor Sapi Dikirim ke Jakarta

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |11:42 WIB
Hewan Kurban (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengirimkan 550 ekor sapi menggunakan kapal khusus ternak KM Camara Nusantara 1 dengan tujuan pelabuhan bongkar Tanjung Priok, Jakarta.

KM Camara Nusantara 1 yang dioperasikan oleh PT. PELNI (Persero) merupakan Angkutan Khusus Ternak dengan Trayek RT-1 dengan rute pelayanan Kupang - Waingapu - Tanjung Priok/Patimban–Kupang.

Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Capt Hasan Sadil mengatakan bahwa pengiriman ini merupakan komitmen untuk dapat memperluas layanan angkutan khusus ternak agar distribusi ternak dapat tersebar merata ke seluruh daerah.

”Pengoperasian kapal khusus ternak bertujuan untuk menjamin kelangsungan pendistribusian ternak melalui angkutan laut dengan jadwal tetap dan teratur,” ucap Capt Hasan dalam keterangan tertulis, Rabu (21/6/2023).

Menurutnya, Kapal Khusus Ternak dibangun dengan bentuk dan desain khusus untuk sarana pengangkutan Ternak dengan memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan (animal welfare) dan dilengkapi dengan tenaga medis (dokter dan mantri hewan) sehingga kondisi kesehatan dan kesejahteraan ternak selama pelayaran dapat terjaga.

Halaman:
1 2
